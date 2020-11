Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstag in der Zeit zwischen 16.30 Uhr und 20.15 Uhr aus der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Schlesierstraße in Ettlingen eine hochwertige Kamera mit Zubehör erbeutet, berichtet die Polizei. Dazu sind sie auf den in zwei Metern Höhe gelegenen Balkon gestiegen und hebelten vermutlich mit einem Schraubendreher die dortige Tür auf, um ins Innere zu gelangen. Die Kriminalpolizei Karlsruhe ermittelt und bittet um Zeugenhinweise, die beim Kriminaldauerdienst, Telefon 0721 666-5555 entgegengenommen werden.