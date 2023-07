[aktualisiert] Eine Wohnung im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Damaschkestraße brannte am Sonntag vollständig aus. Gegen 13 Uhr ging der Alarm ein. Die Feuerwehr war mit 92 Helfern, einer Drehleiter und mehreren Löschfahrzeugen vor Ort. Alle Bewohner konnten sich selbstständig in Sicherheit bringen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Die rund 80 Bewohner des Hochhauses wurden von den Rettungskräften betreut.

Nach ersten Erkenntnissen war ein technischer Defekt, vermutlich der Ladevorgang eines universell einsetzbaren Akkus für ein Heimwerkerwerkzeug, für den Brand in der Wohnung verantwortlich. Die Schadenshöhe konnte noch nicht ermittelt werden.