Das Mainzer Bildungsministerium zeigt sich „überrascht“, dass an der Gräfenauschule im Ludwigshafener Hemshof erneut so viele Kinder die erste Klasse wiederholen müssen. Stand heute könnten es laut Schulleiterin Barbara Mächtle insgesamt 44 sein. Die Ursachen für diese Entwicklung will das Ministerium nun in engem Kontakt mit der Schulleitung und dem Kollegium erörtern.

Angesichts der „massiven Unterstützung“, die an der Gräfenauschule angekommen und seit einem Jahr noch einmal deutlich ausgebaut worden sei, „überrascht