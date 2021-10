Der Neubau im Jockgrimer Hinterstädtel zur Schließung der Fachwerk-Lücke sei Sache des Eigentümers titelte die RHEINPFALZ am Samstag und bezog sich auf die Aussage des Büros der Bürgerbeauftragten des Landes, Barbara Schleicher-Rothmund. Sie hatte auf Eingabe der Interessengemeinschaft Hinterstädtel geprüft, ob und wie die durch den Abriss eines alten Fachwerkhauses entstandene Lücke zu schließen ist. Letztlich kam die Bürgerbeauftragte zum Schluss, dass ein Bau dort Sache des Eigentümers sei. Und hier entstand die Irritation. Eigentümer ist nämlich nicht mehr die Firma RIBA (Baron) als Investor, sondern Markus Gebhart, der Wohnungen und Garage von RIBA gekauft hat. Der sieht sich allerdings keinesfalls in der Verantwortung, schreibt Gebhart in einer Stellungnahme: „Der Eigentümer hat laut Vertrag und notarieller Beurkundung von der Firma RIBA in Kandel 2013 und 2014 die Wohnungen inklusive Garage gekauft. Doch leider hat er bis heute nur einen unzufrieden stellenden Schotterplatz erhalten.“ Gegenüber der Kreisverwaltung als Baubehörde hatte ein Vertreter des Investors (RIBA) gesagt, dass das Ersatzgebäude (die Garage im Fachwerk-Look) nicht mehr errichtet werden soll.