Die Interessengemeinschaft Hinterstädtel Jockgrim kämpft auch mehr als zwei Jahre nach dem Abriss des Fachwerkhauses in der Ludwigstraße 20 noch für einen sich optisch einfügenden Neubau an dieser Stelle. Sie hat sich auch an die Bürgerbeauftragte des Landes gewandt, die die Situation vor Ort kennt.

Der Eigentümer des Grundstückes ist der Kandeler Bauunternehmer Jean-Pierre Baron. Er hat bisher entgegen mündlichen Zusagen und einer ihm erteilten Baugenehmigung auf dem