Wie sieht der Alltag eines ehrenamtlichen Ortsbürgermeisters aus? Der Lustadter Ortsbürgermeister Volker Hardardt (FWG) gibt am Donnerstag, 11. April, ab 21.45 Uhr, in einem etwa dreiminütigen Beitrag im „heute journal“ des ZDF Auskunft. Viereinhalb Stunden lang hat ein ZDF-Fernsehteam Hardardt vergangenen Freitag begleitet. Um die unterschiedlichen Betätigungsfelder, Aufgaben und Herausforderungen eines Ortsbürgermeisters darzustellen, wurde an sieben verschiedenen Orten gedreht – in der Verbandsgemeindeverwaltung Lingenfeld, in der kommunalen Kita, am neuen Kita-Anbau, vor dem Rathaus, an der Brücke in der Röderstraße, in der verlängerten Waldstraße und im Wald. „Es ging alles schneller als geplant“, sagte Hardardt der RHEINPFALZ. Und fügte an: „Eigentlich war es recht entspannend. Etwas angespannt ist man aber schon. Schließlich ist das nicht alltäglich.“ Warum gerade Hardardt? Eigenen Angaben zufolge hatte das ZDF über den Gemeinde- und Städtebund angefragt und bekam dort einige Namen genannt.