Erst läuft auf dem Rhein bei Hagenbach ein Passagierschiff auf Grund, einen Tag darauf folgt ein Tanker. Beide Schiffe kommen zwar wieder frei, doch warum sie an nahezu derselben Stelle havarierten, ist unklar. Es gibt jedoch einige Vermutungen. Der Rhein bleibt vorerst gesperrt.

Die beiden Schiffe, die sich am Montag und Dienstag auf dem Rhein bei Hagenbach festgefahren hatten, sind wieder frei. Am Dienstagnachmittag gelang es einem Bergungskommando des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Oberrhein, die Havaristen, ein Fahrgastschiff und ein mit Benzin beladener Tanker, mit Hilfe von zugkräftigen Frachtern zurück in die Fahrrinne zu schleppen. Nun muss allerdings geprüft werden, ob sich in der Rinne eventuell Kies angesammelt hat. Bis dahin bleibt der Rhein vorsorglich gesperrt.

Video: Lapos

Bereits am Montag hatte sich in dem als Untiefe bekannten „Hagenbacher Grund“ die „Viking Sigrun“, ein 135 Meter langes und 29 Meter breites Fahrgastkabinenschiff der Flussreederei Viking mit etwa 90 Passagieren an Bord, im dichten Nebel festgefahren. Als Grund nennt die Wasserschutzpolizei einen „nautischen Fehler“. Die Reederei hingegen sagt, der Schiff sei auf eine neue Untiefe in der Fahrrinne aufgelaufen. Die habe sich gebildet, als wenige Tage zuvor an dieser Stelle ein steckengebliebenes Frachtschiff freigeschleppt wurde. Bei diesen Manövern wirbeln die Schiffsschrauben bei niedrigem Wasserstand viel Kies auf, de sich an anderen Stellen wieder aufhäufen kann.

Nächtliches Ausweichmanöver

Am Montag gegen 21 Uhr sei die Schifffahrt wieder freigegeben worden, sagte Hans Lösch, Wasserbaumeister beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Karlsruhe. Allerdings nur für Schiffe, die nicht zu tief im Wasser liegen. Der Kapitän des Tankers habe sich an diese Vorgabe zwar nicht gehalten, es aber dennoch geschafft, durch die Engstelle beim Hagenbacher Grund zu kommen. Dann sei ihm jedoch auf Höhe des festliegenden Passagierschiffes ein weiteres, bislang noch unbekanntes Fahrgastschiff entgegengekommen, das sich nicht gemeldet habe, so Lösch. Deshalb musste der Tankerkapitän rückwärts fahren und ausweichen. Dabei geriet er auf eine Kiesbank, die sich vermutlich am Montag bei den Versuchen gebildet hat, das havarierte Passagierschiff freizubekommen.