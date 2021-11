Das 1. Harmonika-Orchester Bellheim blickt in diesem Jahr auf sein 70-jähriges Bestehen zurück, was ursprünglich mit zwei Festwochenenden gebührend gefeiert werden sollte. Doch Corona machte den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Vorgesehen ist nunmehr, die Festivitäten aufs kommende Jahr zu verschieben, in der Hoffnung, dass bis dahin die Durchführung der geplanten Veranstaltungen wieder vollumfänglich möglich ist. Demnach findet am Samstag, 14. Mai, ein Jubiläumsabend statt, während für Samstag, 1. Oktober, eine großes Konzert mit dem bekannten Traditions-Hohner-Orchester 1927 aus Trossingen auf dem Veranstaltungskalender steht. Ehrungen verdienter Mitglieder werden bei einem „musikalischen Nachmittag“ am Sonntag, 2. Oktober, vorgenommen.