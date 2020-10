Die Vorwürfe wiegen schwer: Versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat am Wochenende beim zuständigen Amtsgericht deshalb Haftbefehle gegen zwei 18 und 19 Jahre alte Männer erwirkt.

Am frühen Morgen des 11. Oktober haben zwei zunächst unbekannte Täter im Bereich der Aral-Tankstelle in der Amalienstraße einem 23-jährigen Mann mehrfach gegen den Kopf und Oberkörper getreten und geschlagen, wodurch dieser multiple Gesichtsfrakturen erlitt. Nachdem ein Passant dem Geschädigten zur Hilfe geeilt war, flüchteten beide Männer.

Am frühen Samstagmorgen stellte sich der 18-Jährige bei einem Karlsruher Polizeirevier, woraufhin er vorläufig festgenommen wurde. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Die weiteren Ermittlungen führten dann zu dem 19-jährigen Beschuldigten, der am Samstagabend an seiner Wohnanschrift widerstandlos festgenommen werden konnte. Ihm wird die gefährliche Körperverletzung zur Last gelegt.