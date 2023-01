Fünf Tatverdächtige wurden in der Nacht zum Sonntag festgenommen, nachdem sie in Karlsruhe einen 24-Jährigen ausgeraubt hatten. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand traf sich der 24-Jährige am Samstagabend gegen 19.50 Uhr mit seiner ehemaligen Freundin auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Kriegsstraße. Während der Unterredung stiegen fünf Personen aus zwei auf dem Parkplatz geparkten Fahrzeugen aus und gingen unvermittelt auf das Tatopfer zu. Als der 24-Jährige die Personengruppe erkannte, rannte er davon und stürzte auf Höhe einer Shisha-Bar in der Kriegsstraße zu Boden. Die Täter schlugen und traten in der Folge auf den Geschädigten ein. Nachdem die Angreifer von dem jungen Mann abließen, stellte er das Fehlen seines Smartphones fest und sprach die Gruppe darauf an. Einer der Täter zeigte dem Geschädigten daraufhin das entwendete Mobiltelefon sowie ein Messer. Anschließend flüchteten die Tatverdächtigen zu Fuß zurück auf den Parkplatz und dann mit einem blauen Ford und einem grauen Citroën in Richtung Ettlinger Tor, heißt es im Polizeibericht.

Infolge der Ermittlungen wurden vier Männer und eine Frau festgenommen. Die vier tatverdächtigen Männer wurden am Sonntag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ und gegen Auflagen außer Vollzug setzte.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.