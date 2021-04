Mit seinem grundsätzlichen Ja zu einem Elektromobilitätskonzept für die Verbandsgemeinde (VG) Bellheim, hat der VG-Rat am Mittwoch die Verwaltung beauftragt, dafür Fördermittel zu beantragen. Das teilte Bürgermeister Dieter Adam (FWG) mit. Da die erforderliche Frist dafür jedoch bereits am 17. Mai ablaufe, sei es fraglich, ob dies bis dahin schon geschehen könne, da vorab noch einiges abzuklären sei. So gelte es unter anderem mit Planungsbüros und den Pfalzwerken offene Fragen etwa zu den Kosten und technischen Voraussetzungen zu klären. Sollte der Zuschussantrag bis zum Stichtag nicht gestellt werden können, werde man den Antrag ins nächste Förderprogramm verschieben, voraussichtlich ins kommende Jahr. In der nächsten Ratssitzung soll über den Stand der Dinge informiert werden.