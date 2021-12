Die protestantische Kirchengemeinde feiert an Heiligabend zwei Familiengottesdienste in der Dampfnudel. „Sie ist so groß, dass wir keinen Platzmangel bekommen“, hofft Pfarrer Jan Meckler. Sein Team und er haben viele Ideen, damit weihnachtliches Flair unter der Kuppel aufkommt.

„Eine Kirche hat automatisch eine Atmosphäre“, sagt der Pfarrer. „Woanders muss ich das erzeugen.“ Über Licht und Musik könne man aber gut Stimmung transportieren. 300 Elektrolichter und viele Kerzen sollen Besinnlichkeit in die Dampfnudel zaubern. Sie biete ausreichend Platz und habe eine tolle Lüftung.

Um 15 Uhr gibt es einen ersten Gottesdienst für Familien mit Krippenspiel. Zwei Stunden später nochmal einen, allerdings ohne Krippenspiel und stattdessen mit Live-Musik. Der Abendgottesdienst um 22 Uhr mit Flötenmusik wird in der Christuskirche gefeiert. Bei allen Gottesdiensten gilt die 3G-Regel; Zutritt haben geimpfte, genesene oder getestete Menschen.

Auch die elektronischen Glocken der Christuskirche spielen an Heiligabend wieder eine Rolle: Zu jeder vollen Stunde (ab 17 Uhr) werden darüber Weihnachtslieder erklingen. Eingespielt haben sie Musiker und Gruppen aus der Region sowie der Kirchen- und Flötenchor. Wer an Weihnachten lieber daheimbleiben möchte, findet „Gottesdienst-für-Zuhause“-Angebote und Videobotschaften über die Homepage der Kirchengemeinde.

Info

Anmeldung für alle Gottesdienste ist notwendig (bis Mittwoch, 22. Dezember, 12 Uhr), entweder über die Internetseite www.protkircheruelzheim.de oder beim Pfarramt. Es gilt Maskenpflicht.