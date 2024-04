Jana aus Leimersheim muss nach Folge 10 bei Germanys’ Next Topmodel nach Hause fliegen. Doch vorher gibt es für die Kandidatin noch ein spannendes Shooting.

Ganz unerwartet ist es nach der harten Kritik in Folge 9 nicht: Jana aus Leimersheim gehört zu den Kandidatinnen, die Germanys’ Next Topmodel verlassen müssen. Doch vorher gibt es für die Fans der Südpfälzerin noch einmal viel Jana zu sehen und zu hören, deutlich mehr, als in den vergangenen Folgen zu sehen war.

Erst geht es um Dessous

Die Folge 10 startet für die weiblichen Models mit einem Casting. Das Unterwäsche-Label Intimissimi sucht ein Gesicht für die neue Kampagne, in der Natürlichkeit und Leichtigkeit gefragt ist. Neben feinen Dessous gibt es bunte Kimonos und Requisiten zur Auswahl. „Die Aufregung steigt, jetzt waren alle schon so gut“, sagt Jana, die in einem hellgrünen Kimono auf ihren Auftritt wartet. „Ich habe jetzt die Motivation, mir den Job zu schnappen.“

Das Shooting läuft für sie: Jana hat dicke schwarze Kopfhörer als Accessoires ausgewählt und bekommt mit „Ja, süß“ ein Lob. „Ich hatte nur zwei Minuten, das verging wie im Flug“, sagt Jana danach. „Es hat Spaß gemacht.“ Der Job geht schließlich an Grace, die sich aufgrund ihrer arabischen Herkunft vorher noch viele Gedanken gemacht hatte, wie es für sie sein wird, sich in Unterwäsche zu zeigen.

Stella, Luka, Xenia, Jana und Armin betrachten die Filme auf Video. Foto: Sven Doornkaat

Während ihres Shootings haben die anderen Models im Penthouse eine Aufgabe zu erfüllen: Ein Reel, also ein kurzes Video, drehen, unter dem Motto „Ich bin einzigartig“. „Ich weiß, was mich ausmacht, aber ich weiß nicht, wie ich es rüberbringen soll“, grübelt Jana, in Jeans und dunkelblaues, bauchfreies Top gekleidet. Die Zeit läuft, es kommt etwas Spannung in die Gruppe. Denn insgesamt sind nur 4 Stunden Zeit. „Ich habe mich spät in die Liste eingetragen“, seufzt Jana, die lange warten muss. Ihre klare, aber wie immer freundliche Botschaft an diejenigen, die sich viel Zeit lassen: „Es wäre cool, wenn jeder die Möglichkeit hätte, dranzukommen ...“. Die Models nehmen sich gegenseitig auf, die Reels sind allesamt kreativ. Jana filmt Stella, die vierfache Mama wird schließlich später von den anderen Models einstimmig für ihren witzigen Film auf den ersten Platz bei den Frauen gewählt. Dafür bekommt sie von Heidi Klum einen dicken Shopping-Gutschein.

Zwischendurch gibt es Bilder von einer ausgelassenen Party im Penthouse. Viel laute Musik und fröhlich feiernde angehende Models. In einem Beitrag in den sozialen Medien hat Jana schon verraten, dass dies wohl der Moment in Los Angeles ist, der ihr am meisten Spaß gemacht hat.

Dann geht es an die große Entscheidung, der sogenannte Elimination Walk steht an. Noch sind 12 Frauen und 14 Männer im Rennen. „Es ist unrealistisch zu denken, dass es für alle weitergeht“, sagt Jana in der Maske. Aber gehen will natürlich kein Model. Als Gastjurorin ist diesmal das kanadische Supermodel Winnie Harlow dabei. „Eine krasse Erscheinung, ich bin fast in Ohnmacht gefallen“, freut sich Jana.

Doch die Leimersheimerin gehört zu den sechs Wackelkandidaten, die noch vor dem großen Walk überzeugen müssen. Hohe Absätze, schwarze Kleidung, fünf unterschiedliche Posen an fünf Punkten. „Ich denke noch nicht daran, dass es das letzte Mal sein könnte“, sagt Jana vorher. Heidi Klum urteilt streng über ihren Auftritt: „Oh Gott, die Drehung“, sagt sie. Die Schritte seien zu klein und zu schnell, lautet weitere Kritik. Den Grund erläutert Jana hinter der Bühne: „Ich bin aus den Schuhen rausgeschlüpft ...“ Und Armin wird es langsam bang: „Wenn Jana und Dominik rausfliegen sollten, würde ich mich alleine fühlen, das sind schon meine Bezugspersonen“, sagt er.

Heidi Klum verkündet ihr Urteil

Schließlich kommt der entscheidende Moment, den Heidi Klum mit „Wir müssen die Taschentücher rausholen ...“ ankündigt. „Du hattest die Chance, dich zu beweisen ...“, sagt sie in Richtung Jana. „Ich habe mich stark und powerful gefühlt“, entgegnet die 25-Jährige. Doch dann habe sie fast den Schuh verloren. „Ich finde, ich habe es gut ’gehandelt’“, lautet ihre Einschätzung. „Du musst auch auf den Walk schauen“, mahnt Winnie Harlow. Als Model sollte man nie zeigen, was los ist. Heidis Urteil: „Das war dein schwächster Walk.“ Solche Situationen müsse man überspielen können. Jana ist wie immer offen für Kritik: „Echt? Das tut mir leid! Du hast Recht.“ Danach nimmt sie das „Ich habe heute kein Foto für Dich“ recht gefasst entgegen.

Jana und Frieder in der Maske. Foto: Sven Doornkaat

Hinter der Bühne ist das Entsetzen jedoch groß, zum Beispiel bei Marvin und Armin. „Jana war für mich vorne dabei, das macht für mich keinen Sinn“, sagt er. Auch Xenia schluchzt: „Sie war meine beste Freundin.“ Die letzten Aufnahmen von Jana bei GNTM zeigen sie in den Armen ihrer Modelfreunde.

Für Jana auf dem Laufsteg

Die verbliebenen Models müssen schließlich mit einem schwarzen Schleier über dem Kopf auf den Laufsteg und dürfen sich von einer starken Windmaschine nicht irritieren lassen. Insgesamt verlassen an diesem Abend sechs Kandidatinnen und Kandidaten die Show, mit Nuri, Yusupha, Dominik und Felix auch weitere „Wackelkandidaten“. Armin, vielleicht nicht Janas gerne angeführte Sommerromanze, aber in jedem Fall ein guter Freund, bleibt jedoch dabei und sagt: „Ich bin auch für Jana gelaufen.“