Der sexuelle Missbrauch, den ein ehemaliger Priester in den 1970er- und 80er-Jahren an Jugendlichen begangen hat, beschäftigt die Pfarrei Seliger Paul Josef Nardini. Innerhalb des Aufarbeitungsprozesses lädt das Pastoralteam zu einem offenen Gesprächsabend am Dienstag, 4. April, um 19.30 Uhr im katholischen Pfarrheim Sondernheim ein.