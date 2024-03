Am Ende der dritten, sehr langen Folge von GNTM 2024 , ist klar: Jana aus Leimersheim hat es eine Runde weiter geschafft. geschafft: trotz eines spektakulären Sturzes auf dem Laufsteg erhält sie eine zweite Chance und darf mit auf die erste Reise der Top-Model-Bewerberinnen und -bewerber gehen.

Was mit Vivien, der Kandidatin aus Landau ist, blieb vage. Sie war als einzige nicht beim Walk in der Fashion-Show zu sehen und immer nur ganz kurz bei Gruppenaufnahmen. Danach stand sie mit vier weiteren jungen Frauen vor Heidi Klum und dem zweiten Juror Jean Paul Gaultier. Wie die beiden Juroren über sie geurteilt haben, war nicht zu sehen, sie fehlte plötzlich einfach in der Reihe. Als die Tickets für die Auftaktreise vergeben wurden, schien sie noch zu den Auserwählten zu gehören.