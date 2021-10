Unbekannte Täter haben am Montag gegen 2 Uhr in der Mörscher Straße in Ettlingen-West den Geldautomaten einer Bank gesprengt und Bargeld in noch unklarer Höhe erbeutet. Allein der verursachte Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Ein Zeuge hatte zunächst zwei Männer vor der Bankfiliale beobachtet, wovon einer die Eingangstür aufhebelte. Beide betraten den Vorraum, kehrten gleich wieder zurück und Sekunden später erfolgte eine Detonation. Die Täter betraten erneut die Bankfiliale, während ein dritter Tatgenosse mit einem hochmotorisierten dunklen Pkw vorfuhr. Kurz darauf kehrten die beiden Haupttäter zurück und stiegen in das bereitstehende Fahrzeug. Danach fuhr das Trio mit hoher Geschwindigkeit und ohne Licht in Richtung der Autobahn davon. Die noch während der Tathandlung alarmierte Polizei leitete umgehend eine großangelegte Fahndung unter Einsatz eines Polizeihubschraubers ein. Allerdings fehlt von den Tätern bislang jede Spur. Bei dem Fluchtfahrzeug handelte es sich laut Zeuge möglicherweise um einen dunklen Audi des Typs RS3. Die Täter wurden als etwa 1,70 Meter groß beschrieben, maskiert und vollständig schwarz gekleidet.