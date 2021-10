In Eppelheim im Rhein-Neckar-Kreis ist am frühen Montagmorgen ein Geldautomat gesprengt worden. Laut Polizei explodierte der Automat in der Seestraße gegen 3.30 Uhr. Die Polizei erfuhr schnell von der Tat und begann sofort zu fahnden, fand aber niemanden. Mehrere Täter sollen beteiligt gewesen sein, einer von ihnen soll dunkel gekleidet und vollständig maskiert gewesen sein und eine Stirnlampe getragen haben. Nähere Beschreibungen liegen noch nicht vor.

Der Gesamstschaden beläuft sich laut Polizei auf 220.000 Euro – 100.000 Euro Sachschaden, 120.000 Euro Beute. Die Polizei sucht Zeugen: Wer etwas im Zusammenhang mit der Tat beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefon 0621/174-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Anderthalb Stunden vor dieser Tat war in Ettlingen südlich von Karlsruhe ein Geldautomat in die Luft geflogen. Die Beschreibungen der beiden Taten ähneln sich; in beiden Fällen sollen die Täter mit einem dunklen, laut Polizei „hochmotorisierten“ Fahrzeug geflohen sein.