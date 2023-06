Die Nachfrage der Bürgerinnen und Bürger nach Gartenerde aus der Vergärungsanlage Westheim sei in diesem Frühjahr riesig gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung des Landkreises. Das Angebot der Kreisverwaltung Germersheim, diese Gartenerde in Säcken oder als lose Erde zu erwerben, sei sehr gut angenommen worden. Das gesamte Pflanzerde-Material sei schnell ausverkauft gewesen – und dies obwohl die Abfallwirtschaft des Landkreises Germersheim für dieses Jahr deutlich größere Mengen geordert hatte als im Vorjahr: 120 Kubikmeter (120.000 Liter) lose Gartenerde unverpackt und 1296 Säcke mit je 50 Liter wurden abgegeben.

Der Landrat weist darauf hin, dass für die Entstehung von hochwertigem Kompost zuvor die Biotonnen ordnungsgemäße befüllt werden müssen. „Es dürfen möglichst keine Störstoffe wie Plastiktüten, Verpackungen und Restmüll rein“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Gartenerde wird auf der Basis von Kompost und ohne Zusatz von Torf hergestellt und ist somit ein reines Naturprodukt. Durch den Verzicht auf die Beimischung von Torf, werden die ökologisch wertvollen Moore geschont, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Kreisverwaltung plant aufgrund des großen Erfolges, auch im Frühjahr 2024 wieder Gartenerde zu verkaufen.