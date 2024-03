Das Feuer war gelegt: Am Freitag, 22. März, brannte zwischen 14.20 und 15 Uhr eine Garage in der Friedenstraße in Hagenbach. Nachdem der Gutachter der Kripo den Brandort analysiert hat, geht die Polizei derzeit von einer vorsätzlichen Brandstiftung aus.

Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Ersten Schätzungen zufolge dürfte ein Schaden im mittleren vierstelligen Bereich entstanden sein, so die Polizei. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen dauern an.

Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Landau, unter der Telefonnummer 06341/287-0 oder per E-Mail kilandau.k1@polizei.rlp.de, in Verbindung setzen.