Von der großen Schließungswelle bei der Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof sind die zwei Filialen in der Region nicht betroffen. Karlsruhe und Speyer bleiben dem Gesamtbetriebsrat zufolge offen. Noch in der vergangenen Woche waren in Karlsruhe Befürchtungen laut geworden, der zentrale Anlaufpunkt in der Fußgängerzone könnte geschlossen werden. Für die von Leerständen gezeichnete Karlsruher Einkaufsmeile wäre das ein schwerer Schlag gewesen.

Insgesamt sind von den Schließungen sechs Filialen in Baden-Württemberg betroffen. Zum 31. Januar 2024 machen die Geschäfte in Esslingen, Heidelberg (Bismarckplatz), Leonberg, Pforzheim, Reutlingen und in der Stuttgarter Eberhardstraße dicht, wie das Unternehmen mitteilt. Offen bleiben zwölf Standorte, darunter auch Karlsruhe.

Deutschlandweit will der Konzern 52 der noch verbliebenen 129 Warenhäuser schließen. Nach Angaben des Gesamtbetriebsrats verlieren dadurch über 5000 Menschen ihren Job - wie viele davon in Baden-Württemberg betroffen sind, ist noch nicht klar.