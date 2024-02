Susanne Lechner (FWG) will Ortsbürgermeisterin in Zeiskam bleiben und deshalb bei den Kommunalwahlen am 9. Juni erneut für das Amt kandidieren: „Ich habe es vor, bin aber noch nicht nominiert“, sagte sie auf RHEINPFALZ-Anfrage. Weil das Amt aber „doch sehr zeitintensiv“, deshalb auch für ihre Familie immer wieder mit Einschränkungen verbunden sei – habe sie „lange überlegt“ und sich erst „um die Jahreswende“ dazu entschieden, erneut anzutreten, räumte sie ein. Zudem habe die Familie ihre erneute Kandidatur abgesegnet.