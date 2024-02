Auge in Auge mit einer Biene? So nah kommt man der Insektenwelt sonst nicht. Mit Makrofotografie gewährt der von den Vereinten Nationen ausgezeichnete Fotograf Valentin Gutekunst faszinierende Aufnahmen aus der Natur. Der Verein zur Förderung von Umweltbildung und Römischer Geschichte lädt den Fotografen und Umweltschützer zum Vortrag „Faszination Makrofotografie – biologische Vielfalt sichtbar machen“ nach Neupotz ein. Mit seinen Nahaufnahmen von Goldwespen, Skorpionsfliege oder Kugelspringern möchte Gutekunst die Zuschauer für das Artensterben sensibilsieren und die Schönheit der Natur begeistern. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag findet am Freitag, 23. Februar, um 18.30 Uhr in der Polderscheune, im „Haus Leben am Strom“, Hauptstraße 4, statt. katz