Fledermäuse gehören zu den geschützten Arten. Trotzdem schwindet ihr Lebensraum. Ein Grund dafür ist die sogenannte Lichtverschmutzung, die den Lebensrhythmus der Tiere durcheinander bringt. Darüber hat die RHEINPFALZ am Dienstag, 22. Februar, berichtet.

Der Artikel: „Lampen würden Fledermäuse stören“ hat Peter Keller, lange Jahre im Vorstand der Gesellschaft für Naturschutz und Ornithologie Rheinland-Pfalz (Gnor), zu einigen Anmerkungen veranlasst, die ein verträgliches Miteinander ermöglichen. „Weg- und Straßenlampen kann man so einrichten, dass sie nur mit gedämpftem Licht, das heißt mit reduzierter Strahlungskraft, leuchten. Die Lampen sollten dann immer nach unten leuchten. Einzelne Lampen oder Lampen in einer vorgegebenen Reihe lassen sich mit Bewegungsmeldern verkabeln, so dass sie nur bei Bedarf leuchten. Oder man kann sie mit Schaltern bestücken. Einschalten per Hand, Ausschalten geht dann automatisch nach einer voreingestellten Zeit“, schreibt der Landauer Biologe.

Werde das berücksichtigt, sollte eine verträgliche Nutzung von Straßenlampen möglich sein, ohne Fledermäuse oder andere nachtaktive Tiere zu stören, schreibt Keller.