Linkenheim-Hochstetten. Katzen, Vögel oder Eichhörnchen sind in freier Wildbahn nichts Besonderes und müssen hin und wieder von Rettern aus misslichen Situationen befreit werden. Doch mit einer rund 1,20 Meter lange Schlange haben es die Helfer nicht jeden Tag zu tun. Bereits am Montagabend gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr Linkenheim-Hochstetten zur Absicherung eines Schlangenfundes alarmiert. Beim Eintreffen staunten die Einsatzkräfte nicht schlecht, als Anwohner die Feuerwehr auf eine Schlange auf der Fahrbahn aufmerksam machten. Kurzerhand wurde das braun gefleckte Tier in einen Karton gepackt und der Tierrettungsdienst UNA informiert. Die Tierretter konnten kurz darauf feststellen, dass es sich bei der Schlange um eine ungiftige Kornnatter handelt. Kornnattern findet man sonst eigentlich nur in Nordamerika. In Deutschland würde das an Wärme gewohnte Tier in freier Wildbahn nicht lange überleben. Die Tierretter nahmen die Schlange zunächst in Obhut und haben sie an einen Fachmann übergeben.