Einen Festumzug für das Festungsfest im Juni soll es geben. Der Faschingsumzug im Februar wurde abgesagt. Wie passt das zusammen?

Für Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) sind der Faschingsumzug im Februar und der Festumzug zum Festungsfest zwei gänzlich verschiedene Arten von Umzügen. Es ist ein Vergleich von „Äpfel mit Birnen“, sagt Schaile. Die Voraussetzungen für den Faschingsumzug seien ganz andere wie für den Umzug zum Festungsfest. Nachdem der Umzug Bellheim und weitere Umzüge in der Nähe abgesagt worden waren, hat der Verein ebenfalls bekannt gegeben, den Faschingsumzug nicht stattfinden zu lassen. Man habe „mit über 15.000 Besuchern rechnen müssen“ und dafür ein Sicherheitskonzept der obersten Kategorie zu erstellen, ist Schaile zufolge in der Kürze der Zeit nicht möglich gewesen.

Weniger Zuschauer

Beim Festumzug zum Festungsfest sei das etwas ganz anderes. In der Regel gebe es bei rund 300 Teilnehmern etwa 1000 Zuschauer. Dafür werde kein großes Sicherheitskonzept benötigt. Der Unterschied beim Faschingsumzug sei neben der größeren Anzahl von Zuschauern, dass diese oftmals auch noch alkoholisiert seien.

Änderungen werde es womöglich bei der Umzugsstrecke geben müssen. Denn noch sei die Straße An der Hochschule nicht fertig, vielleicht reiche die Bauzeit „bis zur Einmündung Ludwigstraße“, überlegt Schaile. Einige Eckpunkte gebe es bereits: Am Paradeplatz werde es wieder „eine historische Kerwe geben“. Einige Vereine hätten bereits zugesagt, „die Planung läuft gut“. Da die Parkplätze auf dem ehemaligen Lidl-Gelände am Ludwigstor durch die Mehrfamilienhäuser weggefallen sind, wird „verstärkt ein Transfer vom Parkplatz Messplatz und Südpfalz-Kaserne angeboten“, sagt Schaile. Das Festungsfest soll von Freitag, 16. Juni, bis Sonntag, 18. Juni, gefeiert werden. Am Festende gibt es ein großes Feuerwerk.