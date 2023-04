Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Selters statt Sekt schon vor der Wahl? Das kann doch nicht Andy Becht sein, mag man denken. Es sei denn, er hat noch was in der Hinterhand. Das Mineralwasser, so erzählte er, sei die perfekte Kombination für Schorle – übrigens „de Schorle“ und nicht „die Schorle“. Das solle seine Kollegin, die Staatssekretärin Daniela Schmitt aus Rheinhessen, ruhig mal probieren. Ob’s denn wirklich Zufall war, dass sie eine Flasche ihres Wahlkampf-Daniela-Rieslings für Becht dabei hatte? Ein Gag zum Ende des Gesprächs war’s allemal.

Die beiden FDP-Politiker spielten sich im „studioschmitt“ verbal die Bälle zu, sie, die Spitzenkandidatin der Liberalen in Rheinland-Pfalz, er