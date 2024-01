Die Straße zwischen Hördt und Bellheim wurde nach ihrer Sanierung Ende Dezember für den Verkehr freigegeben. Allerdings fehlen noch die Fahrbahnmarkierungen. „Für das Aufbringen der Fahrbahnmarkierung muss trockene Witterung gegeben sein“, teilt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Nachfrage mit. Dies sei in den Wintermonaten oft nicht der Fall. Hinzu komme, dass um diese Jahreszeit die Markierungsfirmen in aller Regel ihren Betrieb geschlossen haben und diesen meist erst Anfang März wieder aufnehmen. „Sobald dann die Temperaturen und die entsprechenden Witterungsverhältnisse gegeben sind, werden die Markierungsarbeiten vorgenommen“, so der LBM – aller Voraussicht nach nicht vor Anfang März.