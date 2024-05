In der Nacht auf Freitag ist es in der Ramsener Straße in Eisenberg zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben sich Unbekannte zwischen etwa 18 Uhr am Donnerstagabend und 7 Uhr am Freitagmorgen gewaltsam Zugang zu einem Gelände einer kleinen Firma verschafft. Die Täter durchtrennten einen Zaun und brachen in eine Werkstatthalle ein. Aller Wahrscheinlichkeit nach, so die Polizei, wollten die Kriminellen Werkzeuge und Metalle stehlen. Vermutlich sind die Einbrecher bei ihrer Tat durch einen Anwohner gestört worden, denn sie flüchteten ohne Diebesgut unerkannt vom Tatort. Laut Polizei ist ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter der Telefonnummer 06352 9112700 in Verbindung zu setzen.