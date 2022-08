Nach Ungarn gewinnt High Speed Karlsruhe in der Klasse der Verbrennungsmotoren nun auch die Formula Student Germany, die in der letzten Woche auf dem Hockenheimring stattfand. Mit den zwei Gesamtsiegen ist die Saison 2022 für das aus etwa 50 Studierenden bestehende Formula Student Team der Hochschule Karlsruhe (HKA) die erfolgreichste seiner 16-jährigen Geschichte.

Dabei ging es nicht besonders gut los, denn beim ersten Wettbewerb in Österreich brach gleich das Fahrwerk. „Das Geheimnis des diesjährigen Teams liegt wohl in seiner Fähigkeit, bei auftretenden Problemen blitzschnell reagieren zu können und Lösungen zu finden oder auch mal zu improvisieren, wenn es darauf ankommt“, schwärmt deshalb Oliver Stumpf, Projektbetreuer seitens der HKA von der ersten Stunde an, der den Teamgeist der Studenten lobt. Der Wettbewerb unterteilt sich auf verschiedene Einzeldisziplinen.

Auf dem Hockenheimring belegte der Karlsruher Sportwagen F116 bei den dynamischen Disziplinen im Skid Pad Platz 1, ebenso in Efficiency und in der Königsdisziplin, dem Ausdauerrennen. Dazu gab es nur vordere Plätze in den anderen Disziplinen. Für ihre Unterstützung und Hilfe bei anderen Mannschaften sind die Studierenden der HKA außerdem mit dem ersten Platz beim Sportsmanship Award ausgezeichnet worden.