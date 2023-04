Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In einigen Orten halten die Organisatoren an ihren Faschingsumzügen fest. In Hagenbach beispielsweise sind die Auflagen nichts Neues, die Kosten für die Security übernimmt die Verbandsgemeinde.

Die Narren werden wie gewohnt auf die Straße gehen: in Berg am Faschingssonntag, in Neuburg am Rosenmontag und zum Abschluss am Dienstag in Hagenbach. „Ich erkenne kein erhöhtes Gefahrenpotenzial