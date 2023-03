Dreizehn verschiedene Stände bieten nicht nur regionale und saisonale Produkte zum Einkauf, sondern auch Speisen und Getränke an – von frischem Obst und Gemüse, über Wildfleisch, Tiroler oder Portugiesische Spezialitäten, Essig und Öle, Pfälzer Weine oder Bio-Bier gibt es auf dem ersten Germersheimer Feierabendmarkt. Für Pizza, griechische Gerichte, Salate, Bowls und Churros sorgen Foodtrucks. Der erste Feierabendmarkt startet am Donnerstag, 16. März, auf dem Paradeplatz. Offizielle Eröffnung durch Bürgermeister Marcus Schaile wird um 18 Uhr sein. Der neue Markt findet ab Mitte März regelmäßig am dritten Donnerstag eines Monats von 16 bis 21 Uhr auf dem Platz statt. Zum Auftakt gibt es eine Happy Hour von doppelter Länge, nämlich von 17 bis 19 Uhr. Zusätzlich bieten die Essensstände der Stadtverwaltung zufolge ihre Gerichte einmalig zusätzlich in Probiergrößen und zu Probierpreisen von maximal vier Euro an. Bürgermeister Schaile hofft, dass der Markt „zu einem monatlichen Höhepunkt in unserer Festungsstadt avancieren wird“. Nach den vergangenen drei Jahren mit ihren für die „Gesellschaft sehr belastenden Restriktionen sind die Menschen regelrecht ausgehungert nach Geselligkeit“. Mit dem Feierabendmarkt will die Stadt zusätzliche Gelegenheit zu sozialem Austausch und entspannter Kommunikation schaffen. Der Markt sei auch für Gäste von außerhalb der Stadt gedacht. Neben aufgestellten Bierbankgarnituren laden aus Sicht der Stadt ebenfalls die Sitzstufen des Paradeplatzes und die angrenzende Wiese mit einer mitgebrachten Picknickdecke bei Live-Musik zum Verweilen ein.