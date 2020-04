Bereits in vier Bundesländern dürfen Zoologische Einrichtungen wieder öffnen. In den anderen – so auch in Baden-Württemberg – bleiben die Tore aktuell noch geschlossen. Dennoch bereitet sich der Zoo laut Mitteilung auf die Wiedereröffnung vor. So werden im ersten Schritt nur Dauerkartenbesitzer rein kommen, maximal also 2000 Personen gleichzeitig. Abgelaufene Dauerkarten können verlängert werden, neue werden erst dann wieder ausgestellt, wenn auch der Tageskartenverkauf wieder beginnen wird. Zu den Sicherheitsvorkehrungen wird auch gehören, vorerst alle Tierhäuser inklusive des Exotenhauses geschlossen zu lassen. Abstandsregelungen müssen eingehalten werden, zudem fordern die Zooverantwortlichen die Gäste zum Tragen „Alltagsmasken“ auf. Kommentierte Tierfütterungen wird es in der ersten Zeit ebenso wenig geben wie Führungen. Die Gondeln bleiben außer Betrieb. rhp