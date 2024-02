Am vergangenen Wochenende brachen bislang unbekannte Täter in die Hainbuchenschule ein. Die Polizei sicherte Spuren an der aufgebrochenen Eingangstür. Mehrere Räume seien durchwühlt, diverse Gegenstände und Bargeld gestohlen worden. Hinweise an die Polizei Wörth, Telefon 07271 92210.