In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in eine Gaststätte im Martin-Luther-Weg in Westheim eingebrochen. Die Täter gelangten laut Polizei über den rückwärtigen Bereich in das Gebäude und entwendete dort Diebesgut im Wert von zirka 1200 Euro. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Germersheim telefonisch unter 07274 958-0 oder per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de entgegen.