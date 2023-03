Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wer ihn als Gesprächspartner hat, am Telefon oder persönlich, braucht etwas Geduld – aber erfährt auch jede Menge südpfälzische Geschichte und Geschichten von der Kriegs- und Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Der Kuhardter Karl Hoffmann feiert am Dienstag in „altersgemäßer Zufriedenheit“ seinen 90. Geburtstag.

Im Ort ist er bekannt als ehemaliger geschäftsführender Beamter der Gemeindeverwaltungen Kuhardt und Leinsweiler, später als Leiter des Sozial- und Ordnungsamtes