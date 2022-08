Die Einschreibefrist zum Wintersemester 2022/23 ist für zahlreiche Studiengänge bis Mitte September verlängert worden. Dies gilt auch für den Bachelor-Studiengang Digital Engineering der Hochschule Kaiserslautern am Standort Germersheim, der im Herbst neu startet.

Das Technologie-Netzwerk Südpfalz informierte jetzt über die Fristverlängerung. „Seit Jahren und gerade auch in den vergangenen beiden Corona-Jahren hat die Tendenz offenbar zugenommen, dass sich Interessierte erst kurz vor der Einschreibefrist entscheiden oder einige Tage ’zu spät’ dran sind“, umschreibt Geschäftsführer Marcus Ehrgott die Situation. Daher mache eine Verlängerung an der Stelle Sinn, gerade auch mit Blick auf Studiengänge, über die man sich am besten im persönlichen Gespräch informieren sollte.

Der Studiengang Digital Engineering startet neu in Germersheim. Betreut wird er von den Fachbereichen Angewandte Ingenieurswissenschaften aus Kaiserslautern und Informatik und Mikrosystemtechnik aus Zweibrücken. Am Standort Germersheim stehen zunächst 24 Studienplätze zur Verfügung. Später sollen bis zu 72 Studienplätze möglich sein.

Für Interessierte wichtig zu wissen: im Studium bekommt man die Grundlagen vermittelt und muss Interesse für die technischen Zusammenhänge mitbringen. „Es werden weder Programmierkenntnisse noch ein Mathe-Leistungskurs erwartet; dieses Wissen und diese Fähigkeiten werden praxisnah im Studium erlernt“, heißt es in der Pressemitteilung.

Interessierte mit Abi, Fachhochschulreife, einer Meister- oder Technikerprüfung oder einer entsprechenden Ausbildung mit zwei-jähriger Berufserfahrung, können sich noch bis 18. September einschreiben. Mehr Informationen gibt es auf der Website www.digital-engineering-suedpfalz.de oder direkt im persönlichen Kontakt mit Studiengangskoordinator Karl-Georg Kettering; Terminvereinbarung per Mail digital-engineering@hs-kl.de