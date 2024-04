Janina Moeller leitet sieben Chöre, sie ist begeistert und sie kann offensichtlich für das Singen im Chor begeistern. Am Wochenende veranstaltet sie mit fünf Chören ein besonderes Konzert in der Stadthalle.

Seit sieben Jahren lebt Janina Moeller in der Pfalz und fühlt sich „so richtig daheim“. Ihre Passion ist die Chormusik, ihre Leidenschaft gehört auch ihren Pferden und dem Sport. Man möchte sich spontan zum Mitsingen anmelden, mit so viel Enthusiasmus spricht Janina Moeller von „ihren“ Chören und dem tollen Miteinander.

Wiederholt spricht die Musikerin das Gemeinschaftserlebnis an – auch bei den Probenwochenenden, an denen sie selbst auch Spaß habe. „Geduld und viel Menschenliebe“ und „zu akzeptieren, dass jeder sein eigenes Tempo hat und nicht alles auf Anhieb klappt“ beschreibt sie ihr Erfolgsrezept, das wohl bei „ihren“ Sängerinnen und Sängern gut ankommt. Akzeptanzprobleme habe sie dank ihrer Methodik, ihres fundierten Wissens und ihrer Begeisterungsfähigkeit nicht gehabt. Die Kraft, die durch gemeinsames Singen entstehe, die dann spürbare Energie, reiße alle mit, schwärmt die Musikpädagogin von ihrer Arbeit mit den Sängerinnen und Sängern.

Für ihre Chöre – „jeder Chor hat seine eigene Charakteristik“ - sucht sie die Musikstücke aus, die stimmlich passen. Gesungen wird das, worauf sie selbst oder der Chor Lust habe. Mitunter schreibt sie auch eigene, zum jeweiligen Chor passende, Arrangements.

Chöre müssen auf die Bühne

Janina Moeller hat mit sechs Jahren mit dem Klavierspiel angefangen und schon als Kind „in allen Chören, die es gab“ mitgesungen. In Wiesbaden folgte ein Studium von Gesang und elementarer Musikpädagogik, danach ein Aufbaustudium in Bern und gesangspädagogische Weiterbildungen. Erste Chorleitererfahrungen hat sie mit Kirchenchören gesammelt. Mit ihrem Umzug in die Pfalz hat sie ihre „gesangspädagogischen Sachen in Idstein“ beendet. Ihr Engagement an der Germersheimer Musikschule und ihre Karriere als Solistin hat die 40-Jährige zu Gunsten der Chormusik beendet, beziehungsweise hinten angestellt. „Meine Bühne ist die Bühne mit den Chören, das hat jetzt Priorität“, sagt sie. Außerdem schätze sie das „Chorsingen fast mehr als das Solo-Singen“.

Um bei „ihren“ Chören mitsingen zu können, reichen Rhythmusgefühl und die Fähigkeit, den Ton zu halten, fürs Erste aus. „Kommen und ausprobieren“ ist die Devise. Alle von ihr geleiteten Chöre sind im Wachsen, doch ist die Chorleiterin besonders auf Männer(stimmen)fang.

Noch viele andere Leidenschaften

„Ich arbeite immer dann, wenn andere nicht arbeiten – oft auch an Wochenenden“ beschreibt Moeller ihr Arbeitszeitmodell. Neben der Musik hat sie dennoch Zeit für ihre anderen Leidenschaften. Yoga, Sport, Radfahren („sehr gerne hoch und runter“), alles, was sie auch körperlich herausfordert, mache ihr Spaß. Janina ist auf einem Reiterhof in Idstein aufgewachsen, daher gehören auch Pferde zu ihrem Leben. Sie hat selbst noch zwei Pferde, um die sie sich „mit allem Drumherum“ kümmert, inclusive „Maniküre für die Vierbeiner“, die sie ab und an auch fremden Pferden macht.

Janina Moeller möchte wegen ihres runden Geburtstages in diesem Jahr sich selbst, ihren Chören und vor allen den Besucherinnen und Besuchern ein Konzerterlebnis schaffen, das lange in Erinnerung bleibt. Es wird das „Best off“ aus den sieben Jahren, in denen Janina in der Pfalz als Chorleiterin startete, beschreibt sie das Repertoire.

Die Proben mit den Chören haben im Januar begonnen. Rund 250 Extrastunden seien für sie da schon zusammengekommen, schätzt die Chorleiterin. Es gab viele Extra-Proben auch an Wochenenden. Mit fünf ihrer Chöre bringt die Chorleiterin ein breites musikalisches Spektrum, von klassischer oder geistlicher Musik, über Rock und Pop und Musical, auf die Bühne. Das nächste Großereignis, „um die Chormusik zu feiern“, hat Janina Moeller schon im Blick: die Teilnahme am Deutschen Chorfest 2025 in Nürnberg.

Info und Kontakt

„Feuerwerk der Stimmen“: Chorkonzert, Stadthalle Germersheim, Samstag, 20. April, 19 bis 22 Uhr, und Sonntag, 21. April, 17 bis 20 Uhr, Für beide Konzerte gibt es eventuell noch Karten über eine Warteliste. E-Mail: kontakt@janina-moeller.de Internet: www.janina-moeller.de