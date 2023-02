Der aus Syrien stammende Oud-Spieler Samer Alhalabi und der Gitarrist Thomas Greiner geben in der Leimersheimer St. Gertrudiskirche am Sonntag, 5. März, 18 Uhr, ein Benefizkonzert mit Musik aus beiden Kulturkreisen. Die beiden in Leimersheim lebenden Musiker treten bereits seit mehreren Jahren gemeinsam auf und haben dabei bewiesen, wie faszinierend und mitreißend die Kombination aus deutschen und arabischen Melodien sein kann. Die Musiker werden auch selbst komponierte Instrumentalstücke in den Musikabend einfließen lassen. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erbeten. Der gesamte Erlös geht an caritative Einrichtungen zugunsten der Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien.