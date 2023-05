Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

1,3 Millionen Elsässerinnen und Elsässer sollten am Sonntag entscheiden, wem sie die Geschicke ihres Landes anvertrauen. 56,54 Prozent von ihnen gaben ihre Stimme Emmanuel Macron. An der Grenze zur Südpfalz lag der Amtsinhaber in fast allen Gemeinden vorne.

Die Rechtspopulistin und Europagegnerin Marine Le Pen erhielt 43,46 Prozent der Stimmen. Wie stark der wiedergewählte Präsident jedoch die Interessen der Elsässer vertreten kann, hängt