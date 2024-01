Erst im Oktober 2023 wurde der batterieelektrische Lastwagen eActros 600 im Mercedes Benz Lastwagenwerk präsentiert. Nun will der Schweizer Baustoffproduzent Holcim insgesamt 1000 Stück in seine europäische Flotte aufnehmen. Hierfür haben beide Unternehmen eine Absichtserklärung unterzeichnet. Der Auftrag stelle die bislang größte geplante Einzelorder für den eActros 600 dar und trage zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele beider Unternehmen bei, teilte die Daimler Truck AG jetzt mit.

Ein Großteil der Fahrzeuge soll mit Siloauflieger für den Transport von Baustoffen wie Zement eingesetzt werden. Die Batteriekapazität von über 600 Kilowattstunden sowie eine neue elektrische Antriebsachse aus eigener Entwicklung ermöglichen eine Reichweite des eActros von 500 Kilometern ohne Zwischenladen.

Durch die Elektrifizierung wolle man dem Ziel näher kommen, dass bis 2030 30 Prozent der Fahrzeugkäufe oder Verträge auf emissionsfreie schwere Lkw entfallen, wird in der Pressemitteilung Miljan Gutovic, Region Head Europe, Holcim zitiert.

Der Start der Serienproduktion des eActros im Lastwagenwerk Wörth ist für Ende 2024 vorgesehen. Der eActros 600 wird von Anfang an als Sattelzugmaschine sowie als Pritschenfahrgestell-Variante produziert. Derzeit entsteht laut Unternehmen eine Flotte von rund fünfzig Prototypen, von denen einige Fahrzeuge in einem nächsten Schritt zu ersten Kunden in die Praxiserprobung gehen sollen.