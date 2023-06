Lavendel, Rose, Rosmarin, Thymian, Gewürze und Kräuter: Samstag und Sonntag, 24./25. Juni, werden St. Georgskirche und Plätzel in Kandel in Düfte des Südens eingehüllt.

Mehr als 60 regionale und überregionale Aussteller bieten am Wochenende in Kandel neben Gewürzen und Kräutern auch Kräuteröle und –essige, Kräuternudeln, -schinken, -pesto und -pasta an. Ergänzt wird das Sortiment um Kräuterliköre, Gewürzöle sowie Düfte der Natur in Form von Seifen und Duftkissen. Gartenfreunde finden Stauden, Kübel- und Kletterpflanzen sowie Dekoratives. Mit Brotspezialitäten, Kräuterwurst und Kräutersteak sowie Dampfnudeln ist auch für das leibliche Wohl gesorgt.

Zur gleichen Zeit präsentiert die Stadt Kandel im Rathaus und in der Musikschule ein „französisches Kunstabenteuer“ und bietet sonntags auch einen Malkurs für die kleinen Besucher im Haus am Plätzel an.

Französische Künstler stellen aus

Die Französin und Kandeler Künstlerin Monika Linard holt fünf französische Künstler nach Kandel: Ge Yutao, Patrick Ernewein, Francis Heintz, Monique Denni und Jeanine Heck Graber präsentieren in der Musikschule und im Rathaus ihre Kunstwerke. Die Vernissage mit musikalischer Begleitung der Musikschule ist am Samstag um 16 Uhr, Musikschule (Eintritt frei). Die Ausstellung ist an beiden Tagen von 11 bis 18 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Für Kinder gibt es ein Malangebot zum Thema „Kräuter“ am Sonntag zwischen 13 und 17 Uhr, Am Plätzel 1. Die Teilnahme kostet nichts.

Info

Der Kandeler Kräuter- und Ölmarkt ist samstags und sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Er ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichen: Ein Fünf-Minuten-Spaziergang vom Bahnhof führt direkt über Hauptstraße zum Marktplatz.