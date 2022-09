Das Landesimpfzentrum in Germersheim verzeichnet wieder eine höhere Nachfrage nach Coronaimpfungen . Ab Ende September gibt es sogar ein neues Impfangebot im südlichen Landkreis.

Nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission seien die Anfragen nach dem neuesten angepassten Impfstoff von Biontech gestiegen, heißt es von der Kreisverwaltung. Die Impffreudigkeit sei aktuell leicht gestiegen, „auf zirka 80 bis 100 Impfgäste pro Impftag“. Damit seien in dem neuen Impfzentrum in Germersheim seit der Eröffnung im Juni zirka 1400 Personen geimpft worden.

Tatsächlich sind die Zahlen im Vergleich zum großen Ansturm zu Beginn des Impfangebots Anfang 2021 bescheiden. Zunächst befand sich das Landesimpfzentrum in einer Halle im Wörther Hafengebiet. Dort wurden zwischen Ende Dezember 2020 und März 2022 an 247 Impftagen 142.099 Impfungen verabreicht. Allerdings davon zirka 108.000 in den ersten neun Monaten. Als die Nachfrage nachließ, wurde der Mietvertrag angesichts der hohen Kosten von 70.000 Euro pro Monat allein für die Miete zum 30. April gekündigt.

Bis zu 500 Impfungen täglich möglich

Seit Anfang Juni ist das Landesimpfzentrum im Germersheimer Gewerbegebiet in einem ehemaligen Autohaus untergebracht. Theoretisch wären dort bis zu 500 Impfungen täglich möglich

Der Landkreis arbeitet auch an Angeboten speziell für Senioren. Die Mitarbeitenden des Impfzentrums hätten schon Kontakt mit den Seniorenbeauftragten der Gemeinden im Landkreis aufgenommen. Diese könnten zum Beispiel einen Fahrdienst oder geeignete Räumlichkeiten für eine kleine Impfaktion anbieten, um Senioren, die nicht über den Hausarzt geimpft werden können, einen Impftermin mit dem neuen angepasste Impfstoff anzubieten. Außerdem sollen Impflotsen zum Einsatz kommen, um zum Beispiel auch ältere Menschen mit Migrationshintergrund zu erreichen.

Außerdem wird im südlichen Landkreis nun die Corona-Schutzimpfungsaktion von Stadt und Verbandsgemeinde Kandel fortgesetzt. Dort sind wieder die Ärzte Thomas Dambach (Kandel) und Rainer Fritz (Wörth) aktiv. Bisher konnten bereits 1800 Impfungen verabreicht werden.

Impfungen in Kandel

Am Freitag, 30. September von 16 bis 18.30 Uhr, am Samstag, 1. Oktober von 11 bis 15 Uhr und am Sonntag, 2. Oktober von 11 bis 15 Uhr. Die Impfungen finden jetzt im ehemaligen Schleckermarkt in der Hauptstraße 73 in Kandel statt. Impfwillige können sich unter www.terminland.eu/VG-Kandel anmelden. Sollte eine Online-Anmeldung nicht möglich sein, steht die Verbandsgemeindeverwaltung unter der Nummer 07275 960-124 (Montag bis Freitag von 10 bis 12 Uhr) zur Verfügung. Weitere Infos unter www.vg-kandel.de.

Impfungen in Germersheim

Impfzentrum in der Münchener Straße 2, 76726 Germersheim

September: Di, 27. September, und Mi,28. September von 8 bis 15.45 Uhr, Do, 29. September 10 Uhr bis 17.45 Uhr. Oktober: Di, 4. Oktober und Donnerstag, 6. Oktober 8 Uhr bis 15.45 Uhr, Mi, 5. Oktober, 10 bis 19.45 Uhr.