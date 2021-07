Die Sonder-Impfaktion am Donnerstag im Corona-Impfzentrum Wörth haben 270 Menschen genutzt. Auf diesen Erfolg will die Kreisverwaltung weiter aufbauen und weitere Impfungen ohne Termin anbieten. Die Begründung: „Wir müssen die Zahl der Impfungen im Kreis Germersheim signifikant erhöhen. Denn nur mit einer hohen Impfquote schützen wir uns selbst und unsere Mitmenschen“, so Landrat Fritz Brechtel (CDU).

„Da niemand von uns nochmals Einschränkungen im gesellschaftlichen Leben erleben möchte, sollten wir gemeinsam alles dafür tun, den Anteil der Impfungen im Verhältnis zur Gesamteinwohnerzahl deutlich zu steigern,“ so Brechtel weiter.

Brechtel reagiere damit auf eine Auswertung des Landes zur Impfverteilung in Rheinland-Pfalz, so eine Mitteilung der Kreisverwaltung. Zur Zeit liege der Landkreis Germersheim auf einem der hinteren Plätze. Er solle wieder ins vordere Drittel aufrücken. Dafür brauche es neben einer stärkeren Impfbereitschaft und der Solidarität der Menschen aus dem Landkreis vor allem Dingen eines: mehr Impfangebote. Und die wurden jetzt kurzfristig erstellt, so die Kreisverwaltung.

Ohne Termin, ohne Anmeldung

Bereits ab Montag, 2. August, können im Impfzentrum in Wörth ohne Termine und ohne Voranmeldung zu den regulären Öffnungszeiten (Montag bis Mittwoch von 8 bis 14.30 Uhr) Impfungen verabreicht werden.

Außerdem gibt es in der nächsten Woche folgende zusätzlichen Sonderaktionen mit dem Vakzine von BioNTech: Donnerstag, 5. August, 8 bis 14.30 Uhr, Freitag, 6. August, 14 bis 20 Uhr, Samstag, 7. August, 10 bis 14 Uhr.

Das Angebot gilt für alle Menschen ab 18 Jahre mit Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland. Mitzubringen sind Impfpass, Personalausweis und die Krankenkassen-Karte.

Impfbus macht Station

Neben den Sonderaktionen im Wörther Impfzentrum ist auch der Landesimpfbus in der Südpfalz unterwegs. Auch hier sind keine Terminvereinbarungen nötig: Unterlagen mitbringen und direkt impfen lassen. Hier die für die Südpfalz relevanten Termine in der nächsten Woche, nachzulesen unter https://corona.rlp.de: Montag, 2. August: Landau, Edeka-Markt, 8 bis 12 Uhr, Rohrbach, Wasgau-Markt, 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 5. August: Lustadt, Wasgau-Markt, 8 bis 12 Uhr. Mittwoch, 18. August: Germersheim, Penny Markt, 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr; Donnerstag, 26. August: Jockgrim, Penny Markt, 8 bis 12 Uhr, Berg, Penny Markt, 14 bis 18 Uhr. Der Impfbus hält neben dem Impfstoff von BioNTech auch das Vakzine von Johnson & Johnson bereit.

Die Impfkoordinatoren im Wörther Impfzentrum schließen weitere Aktionen nicht aus. „Wir hoffen, dass die Angebote angenommen werden und die Hemmschwelle für eine Impfung damit gesenkt wird. Denn nur gemeinsam können wir es schaffen, die Pandemie hinter uns zu lassen“, so Brechtel.