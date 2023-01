Die CDU-Fraktion wurde von der Absage des Faschingsumzuges in Bellheim durch den Bürgermeister in der Presse überrascht. Warum Bürgermeister Paul Gärtner mit der Absage nicht noch wenige Tage bis zur nächsten Ratssitzung gewartet hat, um dort die Auflagen und die Kosten dem Gemeinderat vorzustellen, ist für die CDU nicht nachvollziehbar, schreibt Alfred Gadinger. Sollten die Auflagen der Genehmigungsbehörde tatsächlich so einschneidend sein, würde dies nicht nur dauerhaft das Aus für den Faschingsumzug bedeuten, sondern auch weitere Großveranstaltungen in Gefahr bringen. Gerade im Hinblick auf den vorgesehenen Festumzug und die Feierlichkeiten zur 1250-Jahrfeier im nächsten Jahr „braucht es Gewissheit über eventuelle Auflagen der Genehmigungsbehörden, um die notwendige Planungssicherheit zu erhalten,“ schreibt die CDU. Daher beantragt die Fraktion, das Thema am kommenden Donnerstag auf die Tagesordnung des Gemeinderates zu nehmen.