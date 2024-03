Keinen eigenen Kandidaten für das Amt des Ortsvorstehers benennen will der CDU-Ortsverband Schaidt. Seines Wissens gebe es wohl schon drei Bewerber, so Ortsvorsitzender Martin Frech auf Anfrage. Für die Wahl des Ortsbeirates am 9. Juni steht die Liste fest: Mathias Guckert, Claus Jöckle, Oliver Ripberger, Holger Newill, Tim Ohlert, Hartmut Tischler, Simon Münzing, Stephan Müller, Timo Völckel, Marika Guckert, Florian Becker und Martin Frech.