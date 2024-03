Auch in diesem Jahr hat der Bauhof der Stadt Kandel wieder den Kaugummiautomat mit Blumensamen gefüllt. Der Automat hängt in der Elsässer Straße 33 am Eingang des Bauhofs. Für 50 Cent gibt es eine Kapsel mit einer Blumenwiesen-Mischung, für 20 Cent spuckt der Automat Sonnenblumen-Saat aus – und das Retro-Kaugummi-Automaten-Gefühl von damals gibt es gratis dazu.