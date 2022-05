Auf die Anwohner der Kirchstraße in Kuhardt kommen Bauarbeiten zu. Grund ist, dass das Land der Straße eine neue Deckschicht verpassen möchte. Die Verbandsgemeinde nutzt Bürgermeister Matthias Schardt (CDU) zufolge die Arbeiten, um auch Hausanschlüsse zu erneuern. Bei einer Kanalbefahrung sei entdeckt worden, dass viele Hausanschlüsse Mängel aufwiesen. Diese werden nun saniert. Ebenfalls erneuert wird die Hauptwasserleitung in der Straße. An den Gesamtkosten von rund 417.000 Euro beteiligen sich neben dem Landesbetrieb Mobilität die Verbandsgemeindewerke und der Zweckverband Wasserversorgung. Die Bauarbeiten sollen nach Angaben von Bauamtsleiter Sascha Schäffner zwischen Anfang Juni und Ende August erfolgen. Derzeit werde dies mit der Baufirma und dem LBM abgestimmt.