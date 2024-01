Susanne Grabau (FWG) will Ortsbürgermeisterin in Westheim bleiben und deshalb bei den Kommunalwahlen am 9. Juni erneut für das Amt kandidieren. Das hat sie auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Getroffen hat sie ihre Entscheidung „gegen Ende des vergangenen Jahres“. Obwohl das Amt zwar auch „manch Negatives mit sich bringt, sich Bürger beispielsweise über alles Mögliche beschweren“, habe sich doch auch „viel Positives ergeben“, sagt Grabau. Sie spricht von vielen guten Gesprächen und Kontakten mit Bürgern. Sie habe die Erfahrung gemacht, dass man gemeinsam viel bewegen könne, wenn man sich dahinterklemme. Als positiv erachtet sie unter anderem den in ihrer Amtszeit installierten Bewegungsparcours in der Georg-Heeger-Allee, das begonnene Projekt „Wohnpunkt Rheinland-Pfalz, Wohnen im Alter“ und den Digitalen Treff. Zudem seien viele Dinge, für die teils Förderungen bewilligt wurden, begonnen worden: „Die würde ich schon auch gerne zu Ende führen“, betont sie. Nominiert werden soll Grabau eigenen Angaben zufolge bei der FWG-Jahreshauptversammlung am 22. Februar.