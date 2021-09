Soll der Rathausplatz in Lingenfeld umgestaltet werden? Die Meinung der Bürger dazu möchte die Ortsgemeinde herausfinden. In Gesprächen sei schon oft gefragt worden, warum der Brunnen der Ortsmitte – auch Elefantenschaukel oder Elefantendusche genannt – nicht mehr funktioniert oder ob man nicht den ganzen Platz umgestalten könnte, teilt die Ortsgemeinde mit. Ein Grund dafür, dass der Brunnen derzeit nicht läuft, sei der Kalkgehalt des Wassers, der den Düsen und der Technik immer wieder zu schaffen mache, sowie die nicht sicher zu stellende dauerhafte Trinkwasserqualität des Brunnenwassers. Nun bittet die Ortsgemeinde um Mithilfe und ruft dazu auf, Vorschläge und Ideen einzureichen. Auch Skizzen oder Zeichnungen, wie der Rathausplatz ansprechender gestaltet werden kann, sind erwünscht. Und wer der Meinung ist, dass alles so bleiben soll wie es ist und dafür gesorgt werden soll, dass das Brunnenwasser dauerhaft Trinkwasserqualität erreicht und weniger Kalk enthält, der kann dies ebenfalls kundtun. Vorschläge können bis zum 8. Oktober per E-Mail an kontakt@lingenfeld.de gesendet oder per Brief bei der Ortsgemeinde Lingenfeld, Hauptstraße 58, z. Hd. Frau Nuß, eingereicht werden.