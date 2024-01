Die Bevölkerungszahl der Verbandsgemeinde ist im vergangenen Jahr minimal gesunken. Bis zum 31. Dezember 2022 lebten 16.179 Menschen aus 89 Nationen hier. Ein Jahr später dann 16.104 Bürgerinnen und Bürger.

Darunter sind 1379 Menschen aus 79 Nationen – also ein Rückgang von 75 Personen. Die größte Gemeinde ist nach wie vor Rülzheim mit 8692 Bürgerinnen und Bürgern, gefolgt von Hördt (2809), Leimersheim (2683) und Kuhardt (1966). Bis auf Leimersheim stellt die Altersgruppe 35 bis 45 Jahre den größten Anteil, nur in Leimersheim sind es die 65- bis 75-jährigen. In Rülzheim kommen die meisten Menschen mit ausländischem Pass aus der Russischen Föderation (187) und Polen (154). In Hördt leben die meisten Rumänen (57), gefolgt von der Russischen Föderation (39). In Leimersheim kommen die meisten Personen aus der Ukraine (36), gefolgt von der Türkei (23). In Kuhardt leben die meisten Polen (28), gefolgt von der Russischen Föderation (18).

Im vergangenen Jahr gab es 135 Geburten, die meisten in Rülzheim (82), gefolgt von Leimersheim (21), Hördt (20) und Kuhardt (121). Zwei Geburten in der VG waren Hausgeburten. Während im Bundesgebiet Emilia und Noah die beliebtesten Vornamen waren, bevorzugten die VG-Bürger und Bürgerinnen Felix, Malea und Max (je dreimal), gefolgt von Ben, Jonas, Leni, Lina, Liv, Lou, Mia, Noah, Samuel und William mit je zwei. Ausgefallene Namen waren beispielsweise bei den Mädchen Emanuela Gochova, Finya-Elaine Franziska oder Penelope Yuna, bei den Jungen Bennet Willi, Jerome Marcel, Matteo Oskar, Simon Kian, Timofei oder Theodor Thien Bao. Von den 157 Beisetzungen erfolgten 127 als Urnenbestattung, nur dreißig waren Sargbestattungen.